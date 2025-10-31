A causa del maltempo che sta interessando la Calabria, con forti rovesci e nubifragi in particolare sulla fascia jonica, si sono registrati rallentamenti alla circolazione sulla strada statale 106, interessata questa mattina dallo straripamento del fiume Umbro, nel territorio comunale di Cropani in provincia di Catanzaro.

Il personale Anas è presente sul posto per garantire la sicurezza della circolazione e il ripristino della normale viabilità, in costante coordinamento con le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

Al momento la SS 106 è aperta al traffico con possibili rallentamenti per attività in corso in funzione dell'evolversi delle condizioni meteo. Anas raccomanda la massima prudenza alla guida.