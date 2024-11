Avrebbe picchiato la giovane moglie e due figli minori per almeno due anni

Ha picchiato e sottoposto a vari maltrattamenti per circa due anni la giovane moglie e i loro due figli minori: un bracciante agricolo S. D. M., di 42 anni, di Rossano, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia in esecuzione un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Castrovillari.

L'uomo avrebbe malmenato e maltrattato la moglie, di 27 anni e i due figli minori tra il 2014 ed il 2016. Due anni di violenze accertate dai carabinieri.