L’aggressore è stato rintracciato a Cinquefrondi dai carabinieri. La vittima è stata soccorsa e trasportata nell'ospedale di Locri dove è stata sottoposta a intervento chirurgico

Un sessantenne, F.S., originario della Piana di Gioia Tauro, è stato arrestato dai carabinieri a Cinquefrondi perché accusato del tentato omicidio di un coetaneo.

Tra i due uomini c'è stato un litigio per futili motivi a Mammola, nella Locride. F.S ha colpito il rivale con un coltello alla gola ed è fuggito. La vittima è stata soccorsa e trasportata nell'ospedale di Locri dove è stata sottoposta ad intervento chirurgico.

I carabinieri, coordinati dalle procure di Palmi e Locri, sono intervenuti sul luogo del ferimento e, dopo aver ricostruito l'accaduto, hanno rintracciato il sessantenne e lo hanno arrestato.