Un tragico incidente si è verificato oggi in una zona industriale periferica di Mandatoriccio, dove un giovane di 25 anni, Michael Affatato, è caduto dal tetto di un fabbricato, perdendo la vita sul colpo. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, impegnati a chiarire sia le circostanze della caduta sia la posizione lavorativa della vittima, per comprendere se l’uomo fosse impegnato in attività lavorative al momento dell’incidente.

In arrivo anche gli ispettori dell’Ufficio Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, incaricati di verificare eventuali violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro. La Procura della Repubblica del Tribunale di Castrovillari è stata prontamente informata e seguirà l’evoluzione delle indagini.

La comunità di Mandatoriccio è sotto shock per l’accaduto, e molti si interrogano su come sia potuto verificarsi un simile incidente. Al momento, gli investigatori mantengono il massimo riserbo, in attesa di ulteriori accertamenti che possano fare luce su questa drammatica vicenda.