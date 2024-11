Tra gli abitanti della cittadina del Cosentino anche il sindaco Angelo Donnici: «Siamo per l’accoglienza ma non accettiamo più scelte calate dall'alto senza alcun preavviso»

Un gruppo di abitanti di Mandatoriccio ha inscenato una protesta sulla statale 106 per dire no all'arrivo di 42 migranti che saranno ospitati in un albergo. I cittadini, con in testa il sindaco Angelo Donnici, chiedono che non vengano ghettizzati ma si provveda ad un'accoglienza mirata.

«Noi - ha detto Donnici - siamo per l'accoglienza ed il rispetto ma non accettiamo più scelte calate dall'alto senza alcun preavviso. Al Prefetto avevo chiesto 24 ore di tempo per deliberare in Consiglio comunale la decisione sull'accoglienza. Il Consiglio è previsto per il pomeriggio ma i migranti stanno già arrivando. Per quanto riguarda la struttura che dovrà accoglierli ho mille dubbi su chi la gestisce, visto che il proprietario non ha mai pagato i tributi comunali ed intasca la tassa di soggiorno che non ha mai versato al Comune. Così facendo si ghettizzano i migranti perché spinti da attività speculative».

Sul posto altri sindaci della zona e polizia e carabinieri per garantire l'ordine pubblico.