«La provincia di Crotone non merita amministratori che gettano discredito sull'intera Regione». È quanto sostiene il segretario di federazione del Pd di Crotone, Leo Barberio, in relazione all'iniziativa dell'amministrazione comunale di Petilia Policastro di esprimere vicinanza alla famiglia di Rosario Curcio uno degli assassini di Lea Garofalo.

«Apprendo dalla stampa - prosegue - che il sindaco con l'amministrazione comunale di Petilia Policastro ha con un manifesto espresso vicinanza e dolore per la scomparsa di un soggetto già condannato per efferati crimini commessi in passato che hanno recato sdegno nell'intera comunità nazionale. A nome di tutta la comunità Democratica Crotonese e Calabrese chiedo le immediate dimissioni del sindaco e della giunta comunale».