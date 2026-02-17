Lo scenario ormai è post-apocalittico. Dopo giorni di maltempo e mareggiate, il lungomare di Fuscaldo è pieno di crateri, tratti che cedono, muri di contenimento sbriciolati dalla furia del mare.

Un'onda anomala a Fuscaldo ha provocato nuovi danni sul lungomare già duramente provato dal maltempo.

Questa mattina un’onda anomala ha colpito un tratto di lungomare chiuso: immediato il sopralluogo dei vigili urbani per rilevare i danni. L'onda ha infranto un muro di contenimento e la sua corsa si è arrestata a pochi metri dalla ferrovia.