Sette piante di stupefacente, alte quasi un metro, sono state scoperte e sequestrate dai carabinieri

I carabinieri della stazione di Mirto Crosia, affiancati da militari della compagnia di intervento operativo del 14mo Battaglione Calabria, hanno arrestato in flagranza B.G. di 49 anni, per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente. Nel sottotetto della sua abitazione l’uomo aveva ricavato due vani, attrezzati di lampade, impianto di areazione e climatizzazione e termometro digitale, in cui aveva messo a dimora sette piante di marijuana dell'altezza di circa un metro.

I carabinieri le hanno sequestrate unitamente a vari contenitori in cui era custodito lo stupefacente, per un totale di circa ottanta grammi. Sequestrati inoltre un barattolo con all’interno circa quattro grammi di hashish, una vaschetta in plastica con all’interno delle foglie già essiccate e materiale per il confezionamento e la coltivazione. Dopo la convalida dell’arresto l’uomo è stato rimesso in libertà.