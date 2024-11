Sorpreso in flagranza di reato dai carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto. E’ accusato di detenzione ai fini di spaccio

CROTONE - I Carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, P.D.M., studente di 20 anni, originario del posto , per detenzione ai fini di spaccio di marijuana. I militari sono intervenuti in via degli Oleandri, in località Caporizzuto, nell'abitazione del giovane, dalla quale provenivano forti urla e schiamazzi. L'attenzione dei Carabinieri è stata attratta dall' odore tipico della marijuana che proveniva dalla camera da pranzo. Gli inquirenti pertanto hanno deciso di procedere alla perquisizione domiciliare a seguito della quale rinvenivano all'interno di un mobile, complessivamente 40 grammi di marijuana, già confezionata e suddivisa in dosi, pronta per essere venduta, oltre che ad un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento. Il giovane, dopo le formalità di rito, è stato condotto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.