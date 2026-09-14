Una giornata nata per parlare di pace, solidarietà e impegno verso gli altri si è trasformata in tragedia sull’Alto Tirreno cosentino. È morto a 75 anni il dottor Mario Veltri, stimato medico di medicina generale che per lunghissimi anni ha esercitato a Praia a Mare, colpito da un improvviso malore durante la Marcia della Pace tra Diamante e Buonvicino, giunta alla sua terza edizione e inserita nelle celebrazioni per San Ciriaco, patrono di Buonvicino.

Un uomo buono e generoso

Veltri era tra i partecipanti alla manifestazione e aveva preso la parola per portare la propria testimonianza. In particolare, aveva raccontato l’impegno dei volontari dell’associazione di cui era presidente nell’assistenza ai malati durante i pellegrinaggi a Lourdes, un’attività alla quale aveva dedicato tempo ed energie.

Poi il corteo è ripartito. Pochi minuti dopo, il dramma. Veltri si è sentito male e si è accasciato a terra. I soccorsi sono stati immediati, ma per il medico non c’è stato nulla da fare. Il malore si è rivelato fatale. Di fronte alla tragedia, la manifestazione è stata interrotta.

Lutto in tutta la Riviera dei Cedri

La notizia ha rapidamente attraversato le comunità del Tirreno cosentino, suscitando profondo cordoglio. I sindaci e le amministrazioni comunali di Diamante e Buonvicino hanno espresso vicinanza alla famiglia, ricordando proprio quei pochi minuti trascorsi tra la testimonianza del medico e la sua improvvisa morte.

A ricordarlo è stato anche il consigliere regionale Antonio De Caprio, presente alla manifestazione, che ha parlato di una «figura umana e professionale di indubbio spessore». Parole alle quali si sono aggiunti i messaggi di cordoglio arrivati da amministratori e comunità del territorio, da Paola a San Lucido, fino a Belvedere Marittimo e Aieta.

Una vita vissuta per aiutare gli altri

Per Praia a Mare è la scomparsa di un professionista conosciuto e stimato, ricordato non soltanto per la sua attività medica, ma anche per l’impegno sociale e per la disponibilità verso gli altri. Una comunità che oggi piange un uomo che ha trascorso gran parte della propria vita accanto alle persone, proprio nel giorno in cui aveva scelto di parlare di pace e solidarietà.

I funerali

L’ultimo saluto a Mario Veltri è previsto domani, martedì 15 settembre, alle ore 16, nella chiesa del Sacro Cuore di Praia a Mare. La camera ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria Avena. Al termine del rito, la salma sarà trasferita al cimitero di Aieta.