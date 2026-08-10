I carabinieri sono intervenuti durante l'ennesimo litigio: nonostante i ripetuti tentativi di riportarlo alla calma, ha continuato a inveire contro la donna. È stato portato in carcere a Crotone

Un uomo è stato arrestato a San Mauro Marchesato dai carabinieri di Petilia Policastro per maltrattamenti nei confronti della propria convivente.

I carabinieri sono intervenuti mentre l'uomo era nei pressi dell'autovettura con a bordo la compagna e, con atteggiamento aggressivo e minaccioso, colpiva con un pugno il finestrino posteriore del veicolo, rivolgendo alla donna ripetute minacce di morte. Nonostante la presenza dei carabinieri e i ripetuti tentativi di riportarlo alla calma, ha cercato più volte di raggiungere la vittima.

L'uomo è stato quindi arrestato e, su disposizione della procura della repubblica guidata da Domenico Guarascio, portato nel carcere di Crotone.