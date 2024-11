Il tribunale di Catanzaro annulla il provvedimento di interdizione

Maximiliano Granata torna alla guida del Consorzio Valle Crati. La seconda sezione penale del Tribunale di Catanzaro ha infatti accolto l’appello presentato dai legali di Granata, gli avvocati Gianluca Garritano e Angelo Pugliese, annullando gli effetti dell’ordinanza emessa dal Gip di Cosenza, Giuseppe Greco il 12 dicembre dello scorso anno.

Come si ricorderà, il Giudice per le Indagini Preliminari aveva emesso un provvedimento di interdizione contro Granata, su richiesta della Procura della Repubblica di Cosenza che ha indagato il presidente del Vallecrati per corruzione elettorale. Adesso, dopo un lungo iter giudiziario, arriva l’annullamento di quel provvedimento.

L’effetto immediato è il reintegro di Maximiliano Granata alla guida del Consorzio. Resta comunque in piedi l’inchiesta sulla corruzione, per la quale è stata fissata l'udienza davanti al Gip, nel mese di gennaio, in cui si deciderà per il rinvio a giudizio o per l'archiviazione.