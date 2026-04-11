È stata disposta l’uscita obbligatoria in direzione sud a Sant’Onofrio. Sul posto polizia stradale e vigili del fuoco

Sulla A2 Autostrada del Mediterraneo, è temporaneamente chiuso il tratto al km 366,700 in direzione sud, tra gli svincoli di Gerocarne e Mileto, a causa di un veicolo pesante in fiamme in piazzola di sosta in prossimità dell’imbocco della Galleria San Francesco. È disposta l’uscita obbligatoria in direzione sud allo svincolo di Sant’Onofrio, con deviazione sulla SS18 e successivo rientro in A2 allo svincolo di Rosarno.

Restano temporaneamente chiuse le rampe di ingresso in direzione sud degli svincoli di Vazzano e Gerocarne. Sul posto sono presenti il personale Anas, Polizia Stradale e Vigili del Fuoco per la gestione dell’evento e il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile.