Il provvedimento notificato nel penitenziario di Catanzaro. Ritenuto a capo dell'omonimo clan, i cui affari hanno incrociato la vicenda dell’ex sottosegretario Delmastro, è indicato come il mandante dell’omicidio di Diabolik

Michele Senese, conosciuto come «Michele 'o pazz» e ritenuto dagli inquirenti il capo dell'omonimo clan attivo nella Capitale, va al 41 bis. Il provvedimento, che dispone il regime di carcere duro, è stato notificato ieri sera dal ministero della Giustizia nel penitenziario di Catanzaro, dove il boss è detenuto. Il suo legale, l'avvocato Dario Vannietiello, del foro di Napoli, potrà ora impugnare il decreto.

Originario di Afragola, in provincia di Napoli, e da pochi giorni 69enne, Senese sarebbe arrivato a Roma a soli 22 anni su mandato di Carmine Alfieri, ex boss della camorra e oggi collaboratore di giustizia. Secondo i pm della Direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma, sarebbe al vertice del clan che da anni gestisce affari nella Capitale e che, secondo le ricostruzioni investigative, avrebbe continuato a operare anche durante la sua detenzione.

Gli affari della famiglia Senese hanno incrociato anche la vicenda dell'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, nell'ambito di un'indagine sulle attività del gruppo criminale e, in particolare, sulla società “5 Forchette srl” e sull'attività di ristorazione «Bisteccheria d'Italia». La società fu costituita nel 2024 anche da Delmastro e da Miriam Caroccia, all'epoca diciottenne, figlia di Mauro Caroccia, condannato in via definitiva a quattro anni per intestazione fittizia di beni aggravata dall'agevolazione del clan camorristico Senese.

Nel novembre 2025 Delmastro decise di cedere la propria quota e, il 26 marzo successivo, si dimise dall'incarico. In diverse sedi ha sostenuto di non essere stato a conoscenza dei legami di Caroccia con il clan né dell'eventuale utilizzo di denaro proveniente dal gruppo di Senese.

Il nome del boss è emerso anche nel processo celebrato a Roma e denominato “Affari di famiglia”. In quel procedimento la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna nei suoi confronti: la decisione dovrà quindi essere nuovamente formulata. Senese è inoltre indicato dagli inquirenti come il mandante dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, conosciuto come «Diabolik».

A Roma è stato processato anche per l'omicidio di Giuseppe Carlino, boss della Marranella, ucciso il 10 settembre 2001 a Torvaianica. Il procedimento ha avuto un lungo iter giudiziario, durato oltre 15 anni. Al termine, Senese e l'altro imputato, Domenico Pagnozzi, hanno evitato l'ergastolo inflitto in primo grado e sono stati condannati a 30 anni, con l'esclusione dell'aggravante mafiosa.

Lo stesso processo si è concluso con l'assoluzione di uno dei due esecutori materiali dell'omicidio, Clemente Fiore, anch'egli difeso dall'avvocato Vannietiello e condannato in primo grado a 30 anni di reclusione.