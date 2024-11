Un colpo ha raggiunto Giuseppe Mamone non lasciandogli scampo. Sul caso indagano i carabinieri

Un pensionato di 63 anni, Giuseppe Mamone, ha perso la vita questo pomeriggio nel corso di una battuta di caccia al cinghiale. La disgrazia è avvenuta nelle campagne di Miglierina nel Catanzarese. Lì erano concentrate le attività venatorie, quando per cause ancora in corso d’accertamento è partito un colpo che ha centrato in testa il pensionato. Per il 63enne non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. L’uomo che ha accidentalmente ucciso il compagno di caccia risulta al momento indagato.

l.c.