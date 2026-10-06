Provengono da Etiopia, Eritrea, Senegal e Mali. Sono sette i minori non accompagnati

Alle 21:30 di ieri sera é giunta al porto di Reggio Calabria l’Ong Oyvon, con a bordo 27 cittadini stranieri (25 uomini, di cui 7 Msna, e 2 donne). Paesi di provenienza Etiopia, Eritrea, Senegal e Mali. Sono stati accolti nell'hotspot allestito sulla banchina di ponente del porto, gestito dalla Croce Rossa.

Oyvon è la nuova nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere , in mare dal novembre 2025, il cui nome in norvegese significa proprio "speranza per l'isola".

Sul posto con le forze dell’ordine, i mediatori e i volontari e le volontarie della Caritas.

Già identificati prima della partenza dalla polizia, sosteranno al caldo e nell'ambito di attività di accoglienza di carattere eccezionale sempre coordinata dalla Prefettura di Reggio Calabria.

L'imbarcazione, prima una nave ambulanza, di casa al porto di Licata (Agrigento), partita per una nuova missione di salvataggio, ha soccorso in mare i 27 migranti giunti ieri sera al porto di Reggio.

Lunga 20 metri, ha 2 ponti per accogliere le persone soccorse e dotata di un gommone veloce (rhib), è il nuovo mezzo con cui Msf ha ripreso le operazioni di salvataggio, espletate da maggio 2021 a dicembre 2024 con la Geo Barents, poi sottoposta a fermo amministrativo per presunte violazioni delle norme di sicurezza durante un salvataggio.