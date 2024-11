Sono stati complessivamente 68 gli sbarchi di immigrati clandestini avvenuti nel territorio crotonese dall’aprile dello scorso anno ad oggi, in leggero calo rispetto all’anno precedente. È quanto emerge dai dati dell’attività della Polizia di Stato diffusi oggi dal questore Marco Giambra. Gli immigrati approdati con natanti di fortuna sulle coste del crotonese provenivano principalmente dalle coste turche e libiche, come i circa 180 profughi che viaggiavano sul barcone naufragato a Steccato di Cutro il 26 febbraio scorso. In totale sono stati accolti circa 7.800 cittadini extracomunitari sbarcati sulle coste crotonesi, per i quali si è proceduto alle attività di identificazione e fotosegnalamento presso l’hub regionale Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto e all’arresto di 32 soggetti per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Di pari passo è proseguita la lotta al fenomeno dell’immigrazione clandestina.

Tra il 2022 e il 2023 è stata notificata l’espulsione dal territorio dello Stato italiano a 4.105 cittadini stranieri risultati irregolari e/o sprovvisti di qualsiasi titolo. La Questura di Crotone ha inoltre provveduto ad accompagnare coattivamente ai centri di rimpatrio 12 clandestini individuati nell’ambito di operazioni di polizia giudiziaria svolte a seguito degli sbarchi nonché grazie agli innumerevoli servizi ordinari e straordinari di prevenzione attuati per contrastare il fenomeno. Allo stato attuale si registrano sul territorio 3.041 extracomunitari presenti regolarmente sul territorio crotonese