Erano a bordo di un veliero che si è arenato sulla spiaggia in località Campomarzo. Al momento quelli rintracciati, una quarantina circa, sono stati ospitati in una struttura di prima accoglienza. Nel gruppo anche donne e bambini

Ancora sbarchi sulle coste del reggino. Circa cento migranti di varia nazionalità sono sbarcati spontaneamente poco prima di mezzogiorno a bordo di un veliero sulla spiaggia di Monasterace, in località Campomarzo, a cavallo con il territorio di Guardavalle. Nel gruppo anche donne e bambini. Diversi di loro, una volta messo piede a terra si sono dati alla fuga verso l'area del catanzarese.

Al momento quelli rintracciati sono una quarantina circa, ospitati in una struttura di prima accoglienza. In corso in questi minuti il recupero dei fuggitivi da parte delle forze dell'ordine.