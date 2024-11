Sono già oltre 200 i migranti che hanno lasciato il capannone di Porto Salvo, a Vibo Marina, dopo essere sbarcati al porto due giorni fa. Sessanta invece i minori che per ora resteranno in Calabria: 17 non accompagnati tra i 14 e i 17 anni alloggiano a Mileto, nell'ex Rsa Casa Betania, qui resteranno pochi giorni per poi raggiungere le destinazioni, gli altri sono stati invece dirottati a Catanzaro. Un centinaio ha già lasciato la Calabria ieri, quaranta dei profughi raggiungeranno la Campania oggi, altri 100 lasceranno il campo entro la giornata.

Per loro la protezione civile ha preparato i pranzi a sacco. Operativa al capannone di Porto Salvo la cucina da campo.

Proseguono invece le operazioni di identificazione da parte della polizia. Solo dopo averli schedati, i migranti potranno ripartire. Entro domani tutti dovrebbero partire per raggiungere le altre regioni così come previsto dal piano di riparto.