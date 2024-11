L'imbarcazione sarebbe partita sabato scorso dalla Turchia. Tra loro trenta uomini, ventidue donne, diciotto bambini e un minore non accompagnato

Proseguono nel porto di Roccella Ionica gli sbarchi di migranti che avvengono nonostante le condizioni meteo-marine tutt'altro che buone. Solo negli ultimi undici giorni si sono verificati sei arrivi di profughi per un totale di circa cinquecento persone di varie nazionalità. L'ultimo, il 55mo dall'inizio dell'anno per un totale di cinquemila persone giunte nel solo Porto di Roccella Ionica, si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi. Al termine di un'operazione di soccorso in mare effettuata al largo dalla costa calabrese dalla Guardia costiera roccellese, nello scalo sono giunti 75 migranti di nazionalità afghana.

Tra loro trenta uomini, ventidue donne, diciotto bambini e un minore non accompagnato. Quando, nel corso della mattinata, sono stati individuati in mare dai militari della Guardia costiera, i migranti si trovavano a bordo di una piccola barca a vela localizzata a circa 35 miglia dalla costa.

L'imbarcazione con a bordo i migranti, secondo quanto raccontato da alcuni profughi, sarebbe partita sabato scorso dalle coste della Turchia. Dopo un primo controllo da parte delle forze dell'ordine e del personale sanitario, i migranti, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, sono stati temporaneamente sistemati nella tensostruttura portuale di prima accoglienza e soccorso.