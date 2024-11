Un nuovo sbarco è avvenuto ieri sera sulle coste crotonesi. Un veliero con a bordo 75 migranti di varie nazionalità è arrivato in località Le Cannella, frazione costiera del comune di Isola di Capo Rizzuto. L’imbarcazione si è incagliata ed è rimasta per ore in balia delle onde. Ad avvistare la barca, intorno alle 21, sono stati alcuni abitanti della zona che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine e il 118. Sul posto sono giunti Guardia costiera, polizia, personale del 118, volontari della Croce rossa e vigili del fuoco.

Le operazioni di soccorso si sono rese particolarmente difficili a cause del vento e del mare molto agitato. Per mettere in salvo i migranti, tra i quali c’erano quattro bambini e un disabile, i soccorritori si sono buttati in acqua, aiutandoli a scendere e portandoli a riva.

Grande riposta da parte della popolazione del posto, che si è subito attivata per dare una mano nei soccorsi, fornendo coperte e viveri. I migranti sono poi stati trasferiti al centro di Sant’Anna dove trascorreranno il periodo di quarantena previsto dalle normative anti Covid. È il terzo sbarco in due giorni sulle coste crotonesi: ieri mattina 161 stranieri erano stati soccorsi in località Capo Cimiti e il giorno prima in 48 erano arrivati al porto di Crotone.