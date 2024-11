Non si fermano gli sbarchi in riva allo Stretto. Arrivano da Lampedusa le cui strutture sono già al collasso

È in porto la nave militare Cassiopea con a bordo circa 500 migranti che sbarcheranno sulla banchina di ponente. Arrivano da Lampedusa, da settimane al collasso per l’incessante arrivo di migranti soccorsi in mare. Questo arrivo era atteso già da qualche giorno aReggio Calabria, dove una settimana fa erano sbarcate altre 550 persone.

