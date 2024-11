Nel gruppo salvato dalla Guardia Costiera anche otto minori, di cui uno non accompagnato. Si tratta dell’undicesimo approdo del 2024

Proseguono senza sosta i soccorsi in mare della Guardia Costiera al largo delle coste del reggino. Nella notte 76 migrantidi nazionalità irachena e iraniana sono stati portati in salvo al porto di Roccella Jonica. Secondo quanto si è appreso nel gruppo ci sarebbero anche donne e 8 minori, di cui uno non accompagnato.

Prima di essere soccorsi, trasferiti su una delle motovedette della Guardia costiera e condotti in sicurezza fin dentro il porto, i migranti si trovavano a bordo di un’imbarcazione localizzata al largo della costa calabrese, ad oltre 50 miglia dalla riva.

I profughi, dopo lo sbarco, sono stati sottoposti a visita medica e successivamente, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, momentaneamente sistemati nella tensostruttura portuale di prima assistenza gestita dai volontari della Croce rossa e della Protezione civile e da una equipe di Medici senza frontiere. Si tratta dell’undicesimo approdo di profughi sulle coste della Locride nel 2024, per un totale di circa 600 persone salvate.