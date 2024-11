La barca a vela è stata intercettata in mare aperto dalla guardia costiera questo pomeriggio. In corso i controlli anti-Covid e le procedure di identificazione

È attraccata come previsto al porto delle Grazie la barca barca a vela con a bordo 75 migranti di diversa nazionalità, intercettata questo pomeriggio dalla Guardia Costiera di Roccella Jonica in mare aperto. Tra i migranti si contano anche 2 bambini e 3 donne, tra cui due in stato di gravidanza. Una delle donne, appena scesa a terra, ha accusato un malore, provata dai 5 giorni di viaggio in mare.

I volontari della Croce Rossa e le forze dell'ordine, coordinate dalla prefettura di Reggio Calabria, stanno svolgendo le operazioni di accoglienza a terra nel rispetto delle norme anti-Covid. Una volta identificati e sottoposti a tampone, i migranti saranno ospitati nei locali dell'ex ospedaletto di Roccella Jonica.