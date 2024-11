Il leader della Lega dopo le manifestazioni ad Amantea: «Solidarietà ai cittadini in protesta»

Il leader della Lega Matteo Salvini commentando le proteste in provincia di Cosenza per l’arrivo di alcuni immigrati positivi al Covid ha commentato: «Porti spalancati, immigrati positivi al virus ma italiani sotto controllo e minacciati di restare in “stato di emergenza” fino a Capodanno. Abbiamo perso le tracce dell’accordo di Malta, delle redistribuzioni negli altri Paesi europei, dei rimpatri, perfino dei corridoi umanitari».

L’unica cosa che il governo riesce a confermare «sono gli sbarchi dei clandestini, con gli scafisti pronti a festeggiare per la cancellazione dei Decreti sicurezza. Solidarietà ai tanti italiani, sindaci e cittadini, che da Nord a Sud chiedono sicurezza, regole e difesa dei confini».

