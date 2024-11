L'ex sindaco lancia un appello che sarà poi amplificato durante la manifestazione organizzata per il prossimo 29 ottobre. «Il villaggio globale simbolo della resistenza alle ingiustizie come la Striscia di Gaza»

«Vorrei fare un appello a tutti che poi rilanceremo il giorno della grande manifestazione a Riace del prossimo 29 ottobre: siamo pronti ad accogliere nelle case del villaggio globale di Riace bambini, donne, uomini vittime innocenti della guerra in Medio Oriente e di tutte le guerre del mondo». Lo scrive Mimmo Lucano sulla sua pagina Facebook.

Mercoledì scorso l'ex sindaco di Riace ha visto ribaltare dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria la condanna disposta dal Tribunale di Locri, in primo grado, nell'ambito del processo Xenia, a 13 anni e 2 mesi di carcere. Lucano, infatti, è stato assolto dai reati più gravi e condannato solo per un falso a 18 mesi di reclusione con pena sospesa.

«L'eco della solidarietà - aggiunge Lucano nel post - non si è spento. È come un fuoco che continua a bruciare, forse non si spegnerà mai. Il villaggio globale è diventato il simbolo della resistenza alle ingiustizie (come la striscia di Gaza) inaugurato alcuni anni fa con un digiuno di giustizia dal missionario comboniano padre Alex Zanotelli. Siamo per una accoglienza incondizionata per le vittime delle guerre, delle oppressioni, fame, povertà, discriminazioni, fascismi, disumanità. Facciamo sentire il nostro grido, le nostri voci di pace, rabbia e speranza».