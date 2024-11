Il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita ha espresso la sua «piena e incondizionata solidarietà» a Saverio Simone Puccio, primo cittadino di Botricello e vittima di una serie di gravi intimidazioni, insieme a un tecnico dell’Ente. «La denuncia sporta da Simone – afferma Fiorita – è la migliore risposta che potesse giungere dall’Istituzione a chi ritiene, evidentemente, di poter sfidare con arroganza i presìdi democratici e i principi di legalità su cui si fonda la vita civile e politica delle comunità».

«Del resto – continua Fiorita– non potevano esservi dubbi, conoscendo il rigore, la determinazione e l’onestà con cui Puccio porta avanti da anni il suo impegno di amministratore. A lui e ai suoi collaboratori, giunga quindi la vicinanza sincera e non formale della Città capoluogo. Botricello potrà sempre contare su di noi, che sempre saremo a fianco di una comunità cui ci stringono legami antichi e consolidati».

Ad esprimere solidarietà al sindaco Puccio e al dirigente dell'Ufficio tecnico Salvatore Aiello per le minacce di morte ricevute, anche Gianmichele Bosco, presidente del Consiglio comunale, a nome di tutta l'assise. «Tali minacce sono un atto vile e intimidatorio che non deve essere tollerato in alcun modo e rappresentano tentativi di condizionamento dell'azione amministrativa ma che sono certo non impediranno al sindaco e al dirigente di svolgere il proprio mandato con trasparenza e indipendenza. Questi gesti di violenza non solo violano i principi di civiltà e rispetto che fondano la nostra società, ma sfidano apertamente le istituzioni democratiche che tutti noi rappresentiamo e difendiamo. E che siamo disposti a difendere di fronte a chi, con l’arroganza e il sopruso, vuole offendere e spaventare in nome di un proprio interesse illecito».