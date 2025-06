Il presidente della Commissione Bilancio del Senato Calandrini rende nota la notizia: «Vittima di una grave intimidazione». Il pericolo per il pm lametino dopo un incontro casuale in un locale nel mese di ottobre

«Il magistrato Luigia Spinelli è stato vittima di un grave atto intimidatorio di matrice mafiosa. Un gesto vile che colpisce una servitrice dello Stato che ha sempre operato con coraggio, serietà e determinazione nella difesa della legalità, in un territorio complesso e delicato come quello di Latina».

Sono le parole del senatore Nicola Calandrini, presidente della Commissione Bilancio del Senato, il quale riferisce che alla procuratrice aggiunta del capoluogo laziale Luigia Spinelli, 54 anni, di Lamezia Terme, è stata assegnata la scorta, poiché avrebbe ricevuto indirettamente una minaccia aggravata dal metodo mafioso, pronunciata ad una persona vicina a lei durante un incontro casuale in un pub di Latina lo scorso mese di ottobre. «L’azione del magistrato Spinelli rappresenta un presidio fondamentale di giustizia e legalità per la nostra comunità. A Latina non può e non deve esserci spazio per nessuna forma di criminalità organizzata» chiosa Calandrini.

«Esprimo la più sincera solidarietà al pm Luigia Spinelli, vittima di un grave atto intimidatorio di matrice mafiosa - gli fa eco Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio -. Ho sempre avuto modo di apprezzare il lavoro portato avanti da un magistrato che svolge il proprio compito con dedizione e integrità. Il magistrato Spinelli è impegnato in molti processi di grande rilevanza contro la criminalità organizzata. A Latina ha operato con grande serietà facendo registrare notevoli successi. Ma soprattutto ha dimostrato un grande attaccamento al nostro territorio».

La pm lametina è tornata a Latina, dove era già stata dal 2001 al 2018 sostituto procuratore, nel 2024. Dal 2018 aveva proseguito il suo lavoro sul territorio laziale, conducendo inchieste della Dda di Roma proprio su Latina: tra le altre “Alba Pontina”, “Reset” e “Dirty Glass”.