Andava in giro a riscuotere rimborsi fiscali con identità false

Andava in giro a riscuotere rimborsi fiscali con documenti falsi. Per questo motivo i carabinieri hanno arrestato oggi a Monasterace una donna di origini napoletane per tentata truffa. La stessa nei giorni scorsi avrebbe incassato diversi rimborsi fiscali dell’agenzia delle entrate utilizzando più identità false in alcuni uffici postali della Locride. Non è escluso che la donna abbia agito con dei complici.