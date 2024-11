Due persone finiscono in carcere dopo la fuga dall'alt intimato dai finanzieri: avevano a bordo dell'auto 200 grammi di droga. Fondamentale il fiuto del pastore tedesco Mac

Due persone originarie di Corigliano Calabro, sono state arrestate dai finanzieri della tenenza di Montegiordano, in flagranza di reato, mentre trasportavano a bordo della propria auto, oltre 200 grammi di hashish.

La fuga dopo l'alt intimato dai finanzieri

Impegnati in un servizio di controllo sulle strade interne di Montegiordano con l’ausilio di una unità cinofila, le fiamme gialle hanno intimato l’alt al veicolo che ha prima rallentato per poi accelerare nel tentativo di allontanarsi. E’ allora iniziato un inseguimento culminato con l’uscita di strada del mezzo inseguito, all’altezza del comune di Roseto Capo Spulico.

Lo stupefacente scoperto grazie al fiuto di Mac

Dopo avere accertato che i due occupanti della vettura non avevano riportato alcun danno, i militari hanno proceduto alla perquisizione del mezzo all’interno del quale, grazie al fiuto del pastore tedesco Mac, sono stati rinvenuti due panetti contenenti la sostanza stupefacente, abilmente occultati in una intercapedine ricavata nel paraurti posteriore. I due sono stati arrestati e condotti nel carcere di Castrovillari. Rischiano la reclusione da sei mesi a cinque anni per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e la reclusione da sei a vent’anni e la multa da 26.000 a 260.000 euro per il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti.