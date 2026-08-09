Il rogo ha provocato danni pesanti, stimati oltre un milione di euro, interessando macchinari, attrezzature e prodotti

Un grave incendio ha colpito durante la notte la Sassone Tartufi, azienda di Montegiordano specializzata nella lavorazione e nella vendita di tartufi. Le fiamme hanno provocato danni molto pesanti, stimati oltre un milione di euro, interessando macchinari, attrezzature e prodotti.

I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere il rogo e impedire che raggiungesse altre parti dello stabilimento. Sul posto sono arrivati anche carabinieri, Guardia di finanza e altri militari per avviare gli accertamenti.

Gli investigatori stanno cercando di capire come sia iniziato l’incendio. Al momento non viene esclusa la possibilità che possa essere stato provocato volontariamente.

L’episodio arriva a pochi giorni da un altro incendio nella zona, che aveva danneggiato alcuni mezzi dell’azienda Italiana Gas riconducibile all’imprenditore Roberto Rugna. La vicinanza tra i due fatti ha aumentato la preoccupazione tra imprenditori e cittadini dell’Alto Ionio.

La famiglia proprietaria della Sassone Tartufi e i lavoratori hanno ricevuto messaggi di solidarietà dalle amministrazioni locali, mentre si attendono i risultati delle indagini per chiarire le cause e le eventuali responsabilità.