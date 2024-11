L’autovettura sulla quale viaggiava la vittima è finita fuori strada scontrandosi contro un muretto. L’uomo è morto sul colpo

Un uomo di 90 anni, Luigi Caliò, residente a Caraffa, è morto in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Montepaone, in provincia di Catanzaro. Secondo una prima ricostruzione, l’autovettura sulla quale viaggiava la vittima è finita fuori strada scontrandosi contro un muretto del ponte sul fiume Grizzo, sulla strada provinciale 124. La vittima che, viaggiava sul sedile posteriore, è morta sul colpo. Gli altri occupanti sono rimasti feriti in modo lieve. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.