Laino Borgo è ancora sotto shock per la tragica morte di Denise Galatà, la giovane il cui corpo senza vita è stato ritrovato nel fiume Lao. Oggi, presso l’obitorio del presidio ospedaliero di Rossano, si è svolta l'autopsia sulla vittima al fine di far luce sulle circostanze della tragedia. Le risultanze dell'esame potrebbero fornire nuovi dettagli sulla morte di Denise. La salma è giunta da Castrovillari scortata dai carabinieri. Mentre la famiglia Galatà confida nella giustizia e cerca risposte, l'avvocato Carmela Macrì ha dichiarato di attendere i risultati dell'autopsia per comprendere le cause del decesso della giovane.

Le indagini, avviate dalla Procura di Castrovillari, procedono senza sosta. Al momento, sono coinvolte dieci persone, tra cui dirigenti del Canoa Club Lago Pollino, il sindaco di Laino Borgo e le guide che accompagnavano i ragazzi durante l'escursione sul fiume Lao. Si sta investigando su una possibile sospensione precauzionale dell'attività, evidenziando la necessità di valutare attentamente le procedure e le responsabilità di coloro che erano incaricati di garantire la sicurezza dei partecipanti.