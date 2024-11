Un 49enne è stato iscritto nel registro degli indagati per la morte di Pierpaolo Liparoti, trovato senza vita nella sua abitazione di Rende domenica scorsa. L'indagato avrebbe fornito una dose di eroina a Liparoti

Il pm Giuseppe Cozzolino ha iscritto nel registro degli indagati Francesco Ianni, 49 anni, ritenuto responsabile della morte di Pierpaolo Liparoti, il 39enne trovato senza vita nella sua casa di Rende domenica sera. I carabinieri hanno arrestato Ianni per morte come conseguenza di altro reato perchè sarebbe stato lui a fornire una dose di eroina a Liparoti che sarebbe, infatti, morto per overdose. E' stato lo stesso Ianni a raccontare ai carabinieri di aver venduto l'eroina a Liparoti.