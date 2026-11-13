Domenico Orsino, indagato nell'inchiesta sulla morte di Antonio Perrotta passa dalla custodia cautelare in carcere agli arresti domiciliari. A disporre la sostituzione della misura cautelare è stato il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola, Maria Grazia Elia, con un'ordinanza depositata il 13 novembre 2026.

Perrotta, 32enne di Fuscaldo, è morto nell’agosto scorso dopo una lite avvenuta all’esterno di una discoteca di Sangineto. Durante la discussione sarebbe stato colpito al volto con un pugno da Domenico Orsino, rugbista residente in Lussemburgo ma in quel periodo in vacanza dai parenti in Calabria. L’inchiesta della procura paolana è chiamata a capire se tra il pugno sferrato da Orsino e la morte del giovane fuscaldese ci sia un nesso causale.

Accolta l’istanza dei difensori

Il provvedimento accoglie l'istanza presentata dai difensori di fiducia dell'indagato, Sandro Gaeta e Francesco Gambardella, che avevano chiesto la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, anche attraverso l'applicazione del braccialetto elettronico. Una richiesta sulla quale il pubblico ministero aveva dato parere negativo.

Le motivazioni

Nella valutazione del GIP hanno avuto un peso determinante il periodo di detenzione già trascorso e l'attenuazione delle esigenze cautelari. Orsino, secondo quanto riportato nell'ordinanza, ha già scontato circa tre mesi di custodia cautelare, un periodo che, insieme alla misura del fermo, avrebbe prodotto un effetto deterrente.

Il giudice evidenzia inoltre che l'indagato è incensurato e non presenta carichi pendenti. Elementi che, valutati insieme alle esigenze cautelari ancora sussistenti e alle specifiche modalità della condotta contestata, hanno portato a ritenere proporzionata la misura degli arresti domiciliari.

Niente braccialetto elettronico

Il GIP ha ritenuto non necessaria la sua applicazione, considerando che il braccialetto sarebbe idoneo a controllare eventuali allontanamenti dal domicilio, ma non a scongiurare il rischio di reiterazione dei fatti criminosi, per il quale era stata disposta la misura cautelare.

Orsino dovrà rimanere agli arresti domiciliari nell'abitazione di un parente, in un’abitazione dell’alto Tirreno cosentino, con il divieto di allontanarsi dal luogo di detenzione e di comunicare con persone diverse da quelle che convivono con lui o che lo assistono, senza preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Il giudice ha inoltre delegato ai carabinieri territorialmente competenti i controlli sul rispetto delle prescrizioni. La violazione delle prescrizioni potrà comportare un immediato aggravamento della misura cautelare.