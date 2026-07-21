Un operaio di 23 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno del parco eolico "Aria del vento”, nel territorio comunale di Mongrassano, nel Cosentino. Secondo le prime informazioni apprese il giovane era impegnato in interventi di manutenzione a un'altezza compresa tra i 60 e i 70 metri quando, per cause in corso di accertamento, sarebbe rimasto incastrato negli ingranaggi dei motori dell'impianto. Gli accertamenti mirano anche a verificare se il ventitreenne fosse dotato dei dispositivi di sicurezza previsti per questo tipo di interventi. Per il recupero della salma si è reso necessario l'intervento sul posto dei Vigili del fuoco con una squadra speciale appositamente equipaggiata per le operazioni in quota. Presenti per i rilievi e per avviare le indagini i carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano, unitamente al magistrato di turno della Procura della Repubblica di Cosenza, chiamato a coordinare gli accertamenti volti a chiarire l'esatta dinamica dei fatti e le relative responsabilità. Sulla vicenda è intervenuto il segretario generale della Fillea Cgil Calabria, Simone Celebre, che ha espresso profondo cordoglio per la tragica scomparsa del giovane lavoratore.