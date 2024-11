Non disposta l’autopsia sui due operai travolti e uccisi dal crollo di un muro di contenimento. Al momento non ci sarebbero indagati

Non sarà effettuata l'autopsia sui cadaveri dei due operai morti nel crollo di un muro in un cantiere per l'ampliamento del lungomare di Crotone. Lo ha deciso la Procura della Repubblica di Crotone. L'inchiesta avviata dalla Procura, condotta dal pm Andrea Corvino, mira a ricostruire la dinamica dell'incidente ed a verificare il piano di sicurezza del cantiere e le misure di sicurezza concretamente adottate al fine di accertare eventuali responsabilità per la morte dei due operai. Al momento, comunque, non ci sono persone indagate. I due operai deceduti erano stati regolarmente assunti dall'impresa appaltatrice dei lavori. Intanto sono stati programmati per sabato, alle 15.30, a Isola Capo Rizzuto, i funerali di Giuseppe Greco, di 51 anni, mentre per l'altro operaio deceduto, il romeno Kiriac Dragos Petrule, di 35 anni, le esequie non sono state ancora fissate. (ANSA)