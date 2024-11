Si è spento nella notte Alessio Soria, il 21enne di Paola caduto da un muretto l'11 agosto scorso mentre si trovava in vacanza a Novalja, sull'isola di Pag, in Croazia, in compagnia di due cugini e un amico. Dopo un breve ricovero all'ospedale di Zara, il giovane era stato trasferito nel policlinico ad alta specializzazione Humanitas di Rozzano, in provincia di Milano. Ma nelle ultime ore le sue condizioni si sono aggravate e per Alessio non c'è stato nulla da fare.

Il cordoglio della città di Paola

«Paola piange Alessio, un suo giovane concittadino. Preghiamo affinché il Signore renda sopportabile ciò che umanamente non lo è. Informo tutti di aver annullato tutte le iniziative pubbliche previste per questo fine settimana». E' il posto pubblicato pochi minuti fa dal presidente del consiglio comunale paolano Graziano Di Natale. Sono già decine i messaggi di cordoglio apparsi sul web alla notizia della prematura morte del giovane.

Il tragico incidente

Alessio era arrivato a Novalja la mattina di sabato 10 agosto, in compagnia di altri tre coetanei. Si tratta di due cugini, uno di Santa Maria del Cedro e uno di Mesero, in provincia di Milano, e un suo amico di Paola. Il giorno stesso dell'arrivo, dopo una giornata di mare, il gruppetto aveva deciso di trascorrere la notte in una discoteca dell'isola. All'alba di domenica 11 agosto - come avevano spiegato i genitori in una nota - Alessio è stato trovato a terra e privo di sensi nel piazzale della struttura ricettiva in cui soggiornava da uno dei cugini, che era rincasato più tardi. Si ipotizza che il giovane avesse tentato di raggiungere la stanza d'albergo salendo su un muretto e che per una tragica fatalità sia scivolato da lì, da una altezza di circa 7 metri. Le sue condizioni erano apparse subito gravi.

