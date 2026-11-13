Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola, Maria Grazia Elia, ha disposto gli arresti domiciliari per Domenico Orsino, accogliendo così la richiesta formulata dai difensori di sostituzione della misura cautelare in carcere. Il 22enne è accusato di omicidio preterintenzionale in relazione alla morte di Antonio Perrotta, il trentaquattrenne deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca di Sangineto, nel Cosentino, lo scorso 10 agosto.