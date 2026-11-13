Accolta la richiesta dei legali del 22enne a cui viene contestato l’omicidio preterintenzionale a seguito della rissa avvenuta il 10 agosto all’esterno di una discoteca
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Nella foto Umberto e Domenico Orsino vestiti di bianco
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola, Maria Grazia Elia, ha disposto gli arresti domiciliari per Domenico Orsino, accogliendo così la richiesta formulata dai difensori di sostituzione della misura cautelare in carcere. Il 22enne è accusato di omicidio preterintenzionale in relazione alla morte di Antonio Perrotta, il trentaquattrenne deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca di Sangineto, nel Cosentino, lo scorso 10 agosto.