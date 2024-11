Giuseppe Profiti, commissario di Azienda Zero, in serata è stato colto da un improvviso malore ed è deceduto in Puglia dove stava trascorrendo qualche giorno di vacanza. Secondo le prime sommarie informazioni, potrebbe trattarsi di un infarto che lo ha stroncato mentre faceva jogging. Aveva 62 anni.

Giuseppe Profiti era di origini catanzaresi ma la gran parte delle sua carriera da manager in sanità l'aveva svolta a Roma e a Genova. In Calabria era tornato nel maggio del 2022 con un incarico conferitogli dal presidente della Regione per la costituzione di Azienda Zero, agenzia che dovrebbe accentrare alcuni servizi sanitari.

Appena appresa la notizia, il presidente Roberto Occhiuto ha subito espresso il suo cordoglio: «Sono sgomento per una notizia atroce e improvvisa: Giuseppe Profiti non c’è più. Perdiamo un manager dalle straordinarie qualità, un professionista di assoluto valore che in questi mesi è stato di fondamentale importanza per l’azione di riforma e risanamento della sanità calabrese portata avanti dal mio governo regionale. Io perdo anche un amico, una persona speciale, di grande rigore, ma anche con una sana e geniale ironia. Mancherà tanto a tutti noi. Sincero cordoglio alla famiglia. Per la Calabria è un giorno di lutto».

A quelle di Occhiuto si aggiungono le parole di Filippo Mancuso, presidente del Consiglio regionale: «Esprimo sentimenti di sincero cordoglio, miei e del Consiglio regionale che rappresento, per l'improvvisa scomparsa del commissario straordinario di Azienda Zero Giuseppe Profiti, intensamente impegnato, a stretto contatto con il presidente Occhiuto, nell' intenso e complesso lavoro di razionalizzazione, riorganizzazione e rilancio del Sistema sanitario calabrese».