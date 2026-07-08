Controlli dei carabinieri nel weekend tra lungomare e aree della movida. Sanzioni per circa 1.100 euro tra alcol alla guida, mancanza di assicurazione, revisione scaduta e violazioni al codice della strada

Controlli serrati lungo la costa della Locride durante il primo fine settimana di luglio. I Carabinieri della Compagnia di Locri hanno intensificato l’attività di vigilanza nelle aree maggiormente frequentate da residenti e turisti, con particolare attenzione al lungomare e ai luoghi della movida estiva.

L’obiettivo era quello di garantire sicurezza e prevenzione nelle ore serali e notturne, periodo in cui aumenta il flusso di persone e, di conseguenza, il rischio di comportamenti pericolosi alla guida.

Nel corso delle verifiche, i militari dell’Arma hanno effettuato numerosi controlli sugli automobilisti, concentrando l’attenzione soprattutto sulla guida sotto l’effetto dell’alcol, una delle principali cause di incidenti stradali nei fine settimana.

Il bilancio dell’attività parla di tre persone denunciate per guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro della patente di guida. Diverse anche le infrazioni accertate per assenza della copertura assicurativa, revisione scaduta dei veicoli, eccesso di velocità e mancato utilizzo del casco alla guida dei ciclomotori.

Complessivamente sono state elevate sanzioni per circa 1.100 euro.

Oltre all’attività repressiva, i controlli hanno rappresentato anche un momento di sensibilizzazione rivolto soprattutto ai più giovani. I Carabinieri hanno richiamato l’attenzione sull’importanza del rispetto delle norme del Codice della Strada e sui rischi connessi a comportamenti imprudenti, in particolare per quanto riguarda la guida dopo aver assunto alcolici e l’utilizzo dei ciclomotori da parte di minorenni.

L’Arma ha ribadito il proprio impegno quotidiano per la tutela della sicurezza pubblica e per la prevenzione degli incidenti, invitando cittadini e turisti ad adottare comportamenti responsabili per contribuire a rendere più sicuri i luoghi del divertimento e della socialità durante la stagione estiva.

Si ricorda che i procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari e che per le persone denunciate vige il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.