Non si è presentato alla convocazione dell’ufficio disciplinare dell’Asp di Catanzaro il medico che lo scorso 23 maggio è risultato assente dalla postazione di continuità assistenziale di Falerna. Quel pomeriggio un uomo aveva raggiunto la sede territoriale perché colto da malore e successivamente è deceduto nella piazza del paese, dopo aver trovato la postazione chiusa e il medico assente.

L’Asp di Catanzaro, dopo averne appurato l’assenza in servizio, ha avviato quindi un procedimento disciplinare a carico del professionista che però non si è presentato per fornire spiegazioni, né per depositare memorie difensive.

La comunicazione di avvio del procedimento disciplinare è stata trasmessa all’Ordine dei medici di Foggia, dove il medico risulta iscritto. L’Asp procederà ad una seconda convocazione ma già si sta valutando di rescindere il contratto al professionista.

Già in precedenza l’Asp di Catanzaro lo aveva convocato per chiedere chiarimenti, prima che l’azienda depositasse formale denuncia in Procura. Anche in quella occasione il medico non si era presentato. Nel frattempo, l’ufficio di Procura di Lamezia Terme ha avviata una indagine sul caso.