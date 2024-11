Salgono a due le vittime del tragico sinistro avvenuto tra Scandale e Crotone in cui ha perso la vita anche una giovane donna. Il giovane di Cetraro non ce l'ha fatta a causa delle gravi ferite riportate

Sale il bilancio del grave incidente avvenuto ieri sulla strada statale 107 nel tratto compreso tra Crotone e Scandale. È morto ieri sera anche Daniele Lacco, 32enne di Cetraro. Le sue condizioni erano apparse subito gravi quando è stato trasportato ieri mattina in codice rosso all’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone. Nel sinistro era deceduta anche una giovane donna di Crotone, Marianna Origlia, di 24 anni. L'incidente ha coinvolto le due auto guidate dai giovani, una Fiat Bravo ed una Matiz, che si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. Marianna è morta sul colpo all'interno dell'abitacolo della Matiz nonostante gli sforzi fatti dai pompieri del Comando provinciale di Crotone per liberarla.

