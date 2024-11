"Ciao Antonietta, adesso lassù ritroverai la Tua Beatrice. A Noi lasci il ricordo di Te, di una persona solare e sempre sorridente". È questo l'accorato ricordo che ha voluto tributare il presidente dell'Ordine degli avvocati di Catanzaro, Antonello Talerico, ad Antonietta Mazza, avvocato di 42 anni, deceduta dopo una lunga malattia. L'intero ordine forense catanzarese si è mobilitato sui social e non solo. L'avvocato Felice Foresta, peraltro noto scrittore, ha infatti dedicato una poesia mentre il Consiglio dell'ordine distrettuale ha invitato per la giornata odierna tutti i magistrati del Tribunale e della Corte d'Appello e tutti gli avvocati ad osservare un minuto di silenzio prima dell'inizio delle udienze "in memoria della giovane collega". Inoltre, sempre il Consiglio dell'Ordine si è stretto agli avvocati Francesco Galeota e Francesca Palaia per la prematura scomparsa della figlia Martina.

Anche l'Aiga sezione di Catanzaro ha espresso cordoglio "per la perdita della amica e collega Antonietta Mazza che in passato fu anche componente del consiglio direttivo dell'associazione. Siamo tutti vicini a suo marito e ai piccoli figli. Ugualmente sgomenti restiamo per la terribile tragedia che ha colpito la piccola Martina, figlia dei colleghi Francesco Galeota e Francesca Palaia. Domani, all'inizio di ogni udienza, ci uniremo in un minuto di silenzio».

Al dolore per la grave perdita si uniscono anche l'editore e presidente del nostro gruppo Domenico Maduli, le direzioni, il personale del Gruppo Pubbliemme e la redazione di LaC News24.

l.c.