La Procura di Cosenza ha avviato un’indagine per omicidio colposo sulla morte di Isabel Desirè Porco, sedicenne di Lattarico, deceduta lo scorso settembre al Policlinico Gemelli di Roma dopo un improvviso malore durante la scuola.

L’inchiesta, guidata dal pubblico ministero Rossella Torrusio, è al momento contro ignoti. Gli accertamenti sono stati delegati ai carabinieri di Cosenza, con l’obiettivo di chiarire le circostanze del soccorso e stabilire se vi siano responsabilità.

Secondo i familiari, la giovane avrebbe avuto un malore in classe: riferì di non sentire braccio e gamba destri, ma l’ambulanza del 118 sarebbe arrivata solo dopo circa 50 minuti, senza medico o infermiere a bordo. Al Pronto soccorso dell’ospedale “Annunziata” di Cosenza fu ricoverata in codice “giallo”, nonostante stesse perdendo conoscenza e avesse un’emorragia cerebrale in corso, dovuta a una malformazione congenita (MAV) che, secondo la famiglia, non fu riconosciuta immediatamente.

A seguito del peggioramento delle condizioni, la ragazza fu trasferita a Roma, ma non sopravvisse.

Il padre di Isabel ha espresso in più occasioni il suo desiderio di “sapere la verità”, pur affermando di non voler puntare il dito contro qualcuno. Contestualmente, la famiglia ha avviato una campagna di sensibilizzazione sulla Mav, la malformazione da cui la ragazza era affetta, per prevenire simili tragedie in futuro.

La sorella di Isabel ha raccontato in un’intervista lo sfogo dopo il lutto, sottolineando i dubbi su presunti ritardi e mancanze nel percorso di cura.