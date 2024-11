A due giorni dal lieto evento una 37enne di Ricadi ha accusato un malore mentre si trovava ancora ricoverata. La polizia indaga su mandato della Procura mentre l’Asp ha disposto un'indagine interna

La Procura di Vibo Valentia ha aperto un’inchiesta sul decesso di Tiziana Lombardo, 37enne di Ricadi deceduta ieri pomeriggio in sala operatoria all’ospedale di Vibo Valentia per arresto cardiaco a seguito di un’emorragia addominale.

Due giorni prima, la donna aveva partorito un bimbo senza alcun problema. La 37enne ha accusato un malore mentre stava allattando il piccolo. Sottoposta d’urgenza ad un intervento chirurgico, Tiziana è deceduta nonostante il tentativo dei medici di strapparla alla morte.

La Procura di Vibo Valentia ha affidato le indagini alla polizia che ha già provveduto ad acquisire la cartella clinica della donna in attesa dell’esame autoptico disposto per accertare le cause della morte e stabilire eventuali responsabilità. Sull’accaduto l’Asp di Vibo Valentia ha aperto un’indagine interna finalizzata a chiarire ogni aspetto del decesso.

g. b.