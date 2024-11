Anche gli ultimi superstiti del naufragio di Steccato di Cutro hanno lasciato l'Italia. Alle ore 10 di questa mattina è decollato dall'aeroporto di Crotone con destinazione Amburgo il 737 della compagnia polacca Enter Air con a bordo 32 migranti sopravvissuti al naufragio che hanno ottenuto il ricollocamento in Germania chiedendo la protezione internazionale. Un procedimento che è stato accelerato rispetto ai tempi tradizionali per i quali servono oltre tre mesi.

A partire verso la Germania sono stati 28 afgani, due siriani, 1 iracheno, 1 somalo. Solo due le donne. Il più piccolo a partire ha 11 anni. Andranno in un centro di accoglienza ad Amburgo da dove, sbrigate le pratiche burocratiche con la Germania, potranno poi riunirsi alle famiglie. Facce felici in aeroporto nonostante la tragedia vissuta. Ai ragazzi più piccoli la Croce rossa italiana ha donato un uovo di Pasqua. Prima di partire non sono mancati i selfie, con i volontari che li hanno aiutati a superare il momento drammatico, e gli abbracci ai poliziotti della Questura di Crotone per l'assistenza che hanno dato loro. «Ci hanno ringraziato per l'aiuto che gli abbiamo dato.

Hanno sofferto tanto ed hanno lavorato tanto per superare la tragedia. Oggi vediamo facce felici e lo meritano dopo quello che hanno passato» ha detto Lavinia Tuccimei, psicologa della Croce rossa Italiana che in questo mese ha ascoltato tutte le loro storie.