In 19 dovranno affrontare il processo con rito ordinario, altri 36 imputati quello con rito abbreviato. È la decisione assunta dal giudice distrettuale dell'udienza preliminare di Catanzaro nei confronti delle persone finite alla sbarra in seguito all'indagine della Dda su una cosca emergente di Cutro, sfociata nell'operazione denominata Sahel del settembre dello scorso anno, quando i carabinieri arrestarono 31 persone accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, usura, danneggiamento, associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti, nonché per numerosi reati in materia d'armi, di sostanze esplodenti e di stupefacenti.

Il processo col rito ordinario è fissato per il prossimo 16 ottobre davanti al Tribunale penale di Crotone. L'udienza preliminare prosegue nella forma del rito abbreviato davanti al gup di Catanzaro a partire dal 7 ottobre.

Le indagini, avviate dai carabinieri di Crotone a seguito di un episodio estorsivo ai danni di un imprenditore cutrese, hanno consentito di fare luce su quanto stava avvenendo all'interno della 'ndrangheta locale, con il clan Martino che si apprestava a prendere le redini approfittando del ruolo sempre più ridimensionato della potente cosca Grande Aracri, con il boss Nicolino Grande Aracri ormai detenuto da tempo per scontare condanne all'ergastolo passate in giudicato, per non dire del suo tentativo di collaborare con la giustizia, prima che fosse smascherato dagli inquirenti che lo bollarono come fasullo.

Un clan familiare, quello che si accreditava come erede dei Grandi Aracri a Cutro, che fa capo a Vito Martino, tra i destinatari dell'ordinanza di custodia in carcere eseguita lo scorso anno e attualmente detenuto per omicidio, già fedelissimo del boss Nicolino Grande Aracri e suo braccio armato, che dal carcere impartiva disposizioni ai suoi congiunti più stretti sul modo in cui gestire le dinamiche mafiose del paese e i rapporti con le altre cosche.