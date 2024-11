Undici condanne complessive al termine dell’operazione “Kiterion” che portòa 46 arresti. Tra questi anche un avvocato condannato a 6 anni di reclusione oltre alla sospensione dall'attività professionale

Undici condanne per 116 ani di reclusione sono state inflitte dal Tribunale di Crotone a conclusione del processo scaturito dall'operazione Kiterion che a fine gennaio 2015 portò all'esecuzione di 46 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di presunti affiliati alla cosca Grande Aracri di Cutro, centro del Crotonese.



Le undici condanne sono state inflitte dal Tribunale di Crotone, presieduto dal giudice Marco Bilotta agli imputati che hanno optato per il rito ordinario mentre tutti gli altri sono stati gia' processati con rito abbreviato dal Tribunale di Catanzaro.

Coinvolto anche un avvocato

Tra le persone condannate figura anche un avvocato del foro di Crotone; si tratta di Rocco Corda, accusato di concorso esterno all'associazione mafiosa, al quale i giudici hanno inflitto una pena a 6 anni ed 8 mesi di reclusione oltre alla sospensione per tre anni dall'attivita' professionale. Le altre pene inflitte vanno dai 16 ai 7 anni di reclusione per reati come l'associazione mafiosa, le estorsioni, la minaccia, il porto illegittimo di armi, le false operazioni finanziarie. Il Tribunale ha anche condannato gli imputati al risarcimento delle parti civili ed al pagamento di una provvisionale di 30 mila euro per l'associazione Libera.