Sono complessivamente 35 persone tratte in arresto e destinatarie di un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura di Catanzaro. È questo l’esito dell’operazione Malapianta che ha visto impegnati oltre 250 finanzieri appartenenti alla Guardia di Finanza di Crotone e agli altri Reparti delle Fiamme Gialle calabresi, con il concorso dello Scico. I reati contestati associazione di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, estorsione, usura, porto e detenzione illegale di armi, intestazione fittizia di beni, tutti aggravati dalle modalità mafiose. I provvedimenti, disposti dalla Direzione distrettuale antimafia guidata dal procuratore Nicola Gratteri, hanno smantellato un potentissimo “locale di ‘ndrangheta”, un'organizzazione che univa le mafie reggine a quelle catanzaresi e crotonesi con l’avallo dei Grande Aracri. Eseguiti anche sequestri beni milionario.

I fermi

I destinatari dei provvedimenti di fermo sono, a vario titolo, Antonio Barbaro, 57 anni di Careri (Rc); Domenico Basile, 59 anni di Gazzo (Pd); Antonio Bevilacqua, 25 anni anni di Crotone; Domenico Bevilacqua, 51 anni di Crotone; Leonardo Bevilacqua, 36 anni di Crotone: Alessandro Caputo, 27 anni di San Giovanni in Fiore (cs); Giacinto Castagnino, 29 anni di Petilia Policastro (Kr); Antonio Caterisano, 51 anni di Cutro (Kr); Mario Cutrì, 39 anni di Careri (Rc); Francesco Falcone, 62 anni di Cutro; Pasquale Gentile, 50 anni di Cutro; Francesco Lobello, 60 anni di Albi (Cz) Armando Manetta, 30 anni di Crotone; Cosimo Manetta, 54 anni di Crotone; Alfonso Mannolo, 80 anni di San Leonardo di Cutro; Daniela Mannolo, 38 anni di San Leonardo di Cutro; Dante Mannolo, 51 anni di Cropani (Cz); Giuseppe Mannolo, 26 anni di Crotone; Mario Mannolo, 60 anni di Cutro; Remo Mannolo, 47 anni di Cutro; Vincenzo Antonio Mazzeo, 75 anni di Mileto (Vv); Antonio Mercurio, 52 anni di Botricello (Cz); Elio Passalacqua, 48 anni di Crotone; Francesco Passalacqua, 36 anni di Cutro Leonardo Passalacqua, 45 anni di Crotone; Luigi Pignanelli, 30 anni di Cutro; Alessandro Perini, 35 anni di Crotone; Nicola Perri, 65 anni di Isola Capo Rizzuto (Kr); Antonio Procopio, 32 anni di Catanzaro; Gregorio Procopio, 57 anni di Botricello; Luigi Raso, 61 anni di Isola Capo Rizzuto; Domenico Ribecco 54 anni di Cutro; Pietruccia Scerbo, 44 anni di Cutro; Fiore Zoffreo, 52 anni di Cutro; Leonardo Zoffreo, 49 anni di Cutro.

Sequestro beni per 30 milioni

Beni per 30 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'operazione "Malapianta". I finanzieri del comando provinciale di Crotone, coordinati dalla Dda di Catanzaro, vede indagate in tutto 64 persone. Sei gli arresti eseguiti durante le indagini per la detenzione di 5 kg di stupefacenti. Fra i beni sequestrati, 4 ville di lusso, sei autovetture, 4 società, 6 ditte individuali, rapporti bancari e assicurativi. Nel mirino degli inquiremnti, i clan operanti nel crotonese e i loro collegamenti con i "mandamenti" di 'ndrangheta di altre province.

